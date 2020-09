Al via il contest fotografico dell'Avis di Bra

Il contest fotografico indetto dall’Avis Bra cresce e prova a diventare anche una mostra fotografica quest’anno. Sulla scia del successo crescente degli anni scorsi, l’Avis ripropone infatti il contest fotografico a tema per selezionare i migliori scatti fotografici da inserire nel calendario Avis Bra, offerto ai donatori di sangue della Sezione. Per il contest fotografico 2020 però c’è una novità in più: si è deciso infatti di selezionare un maggior numero di scatti, di stamparli, inquadrarli su carta di pregio e di dare la possibilità agli esercizi commerciali braidesi disponibili di esporli gratuitamente nei locali di accesso della clientela, nel periodo natalizio dal 14 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Il 12 dicembre, giornata importante per tutti i donatori perché giorno di consegna del pacco natalizio, di votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e della serata degli auguri e premiazioni, le opere verranno esposte per la prima volta al Polifunzionale Arpino di Bra. Tutti i donatori verranno avvisati ed invitati a visionare le opere esposte nei negozi, per compilare una “credenziale” su cui far apporre i timbri degli esercenti coinvolti. Con la credenziale completata i donatori riceveranno un omaggio da parte dell’Avis Bra. Ma quale sarà il tema del contest fotografico? Dopo aver lungamente meditato, il Comitato Calendario (così è stato chiamato il gruppo tutto in rosa delle volontarie Avis che gestirà il progetto all’interno dell’Avis Bra) ha proclamato “Istantanee di gentilezza” il tema del contest fotografico. Chiunque, appassionato di fotografia anche non braidese ma non professionista, può cimentarsi nell’impresa di immortalare per noi un momento di delicatezza.

Le foto, in formato jpeg, orizzontali e con una risoluzione di almeno 300 dpi e altezza di almeno 2400 pixel, devono essere spedite (non più di tre per fotografo) all’indirizzo mail avisbra70@gmail.com entro il 20 ottobre.

Le foto devono essere corredate di nome e cognome dell’autore, titolo e luogo in cui è stata scattata. Potete scrivere sempre al medesimo indirizzo mail per ricevere preliminarmente il regolamento ed il modulo di partecipazione