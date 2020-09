Cuneo, scatole, cibo avariato e bottiglie: l’accumulatore seriale non ripulisce il garage

Scatole, bottiglie piene e vuote di vetro e di plastica, cibo andato a male - almeno sembra dall’odore che emana - vestiti e giornali, sono ancora lì: non è bastato l’ultimatum di un esposto che gli impone di sgomberare l’autorimessa. Ad oggi - domenica 20 settembre - l’accumulatore seriale non ha ancora sgomberato il garage preso in affitto poco più di un mese fa in centro a Cuneo. E probabilmente non sarà facile ripulire il garage per il quale ormai non si contano più i disagi e le lamentele dei condomini e del proprietario che affitta l’autorimessa.

“Mia moglie non scende più in garage - spiega un condomino - e tutti noi abbiamo paura che questo deposito improvvisato si trasformi in qualche cosa di pericoloso per tutto il condominio. Penso ad animali sgraditi come i topo ma anche ad un possibile incendio che potrebbe scatenarsi, visto il materiale infiammabile incustodito, il degrado e la sporcizia”.