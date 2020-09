Nelle langhe torna l'800: turisti in gita con la diligenza, tra le caratteristiche vigne del Barolo e i suggestivi paesaggi della Granda

Un’affascinante sorpresa, non soltanto per i tanti turisti, ma per tutti quelli che domenica 20 settembre, si sono trovati in gita tra i borghi langaroli tra La Morra e Barolo. Un salto nel tempo al primo ottocento, l'epoca in cui vennero introdotte in Piemonte le diligenze postali, quando hanno è apparsa tra le tortuose vie del Barolo, una spettacolare diligenza originale, trainata da quattro cavalli.