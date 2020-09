Alba pronta a presentare la sua tappa del Giro d'Italia 2020

A circa una settimana di distanza dalla partenza della 103^ edizione del Giro d'Italia - che prenderà il via con la Monreale Palermo sabato 3 ottobre - Alba presenta la "sua" tappa.

Come già sanno tutti gli appassionati, si tratta della 20^, la penultima, in programma per sabato 24 ottobre con arrivo a Sestriere.