Volley A2/F - Inizio intenso per la LPM Bam Mondovì nel derby contro Torino. Francesca Scola: "Sono fiduciosa, testa alla prossima partita"

Lucido e combattivo il commento di Franscesca Scola che abbiamo raggiunto telefonicamente a fine match: “Sicuramente è stato complicato per molti aspetti rientrare in campo dopo così tanto tempo, soprattutto nel campo di Torino che è sempre complicato. Stiamo lavorando tanto in palestra per trovare stabilità, continuità e affinità tra di noi e dobbiamo migliorare molte cose. È comunque la prima di campionato giocata contro una squadra complicata perché molto diversa da noi a livello di colpi di attacco e come struttura di gioco. Sono fiduciosa e credo nel lavoro che stiamo facendo come squadra e singolo e testa alla prossima partita in casa contro Olbia”.