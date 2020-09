L’estate sta finendo, ma non in cucina con le ricette made in Cherasco di Maria Mesiano

Un esempio? Linguine con gamberi e zucchine è un primo piatto ideale per sentirsi ancora in vacanza e che potete provare a fare a casa vostra. Naturalmente è una ricetta di Maria Mesiano, grande appassionata di cucina, made in Cherasco.

Siete pronti? Iniziamo! In una padella mettete un filo di olio extravergine di oliva e fate dorare uno scalogno tagliato a dadini. Nel frattempo, lavate e tagliate 400 g di zucchine a rondelle. Sgusciate 200 g di gamberi, eliminate la testa e l’intestino e aggiungeteli nella padella insieme alle zucchine e ai fiori. Salate, pepate e lasciate cuocere per 10 minuti. Lessate la pasta in abbondante acqua salata e quando è al dente scolatela e mettetela a mantecare con il condimento. Può essere servita con una guarnizione di fiori di zucca per una presentazione più sfiziosa. E poi un ultimo brindisi, ricordando una calda serata estiva accarezzata dalla brezza leggera, come una piuma.