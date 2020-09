Alba, Festa del Vino: l'associazione Go Wine a sostegno dei familiari di medici e personale sanitario che hanno perso la vita nella lotta al Covid-19

Questa mattina domenica 20 settembre alle ore 10,30 sotto l'androne del Municipio di Alba, in occasione della prima giornata della Festa del Vino, si terrà un breve momento a cura dell'Associazione Go Wine.



In particolare Go Wine donerà un contributo derivato da parte delle quote associative dei soci in Italia a favore del Fondo “Sempre con Voi”, attivato dal Dipartimento della Protezione Civile a sostegno dei familiari dei medici e del personale sanitario che hanno perso la vita nella lotta al

Covid-19.



La consegna avverrà alla presenza di autorità di Protezione Civile.