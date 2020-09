Alba: contributi per le aziende agricole. Domande entro il 31 ottobre

L’Amministrazione comunale di Alba ha stanziato 60 mila euro per sostenere la ripresa economica delle aziende agricole penalizzate dall’emergenza Covid-19.



Possono chiedere il contributo i titolari delle società agricole con sede nel Comune di Alba.



Ogni azienda agricola richiedente riceverà 150 euro, più un contributo in proporzione all’importo versato dall’azienda per la tassa rifiuti (Tari) 2019.



Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 di sabato 31 ottobre 2020, attraverso l’apposito modulo allegato al bando pubblicato sul sito del Comune di Alba: https://www.comune.alba.cn.it/.



Il modulo compilato, completo di tutti gli allegati, firmato ed accompagnato dal documento di identità del richiedente, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.alba@cert.legalmail.it, oppure all’indirizzo protocollo@comune.alba.cn.it. Faranno fede la data e l’ora di ricevimento dell’e-mail da parte del sistema.



I contributi richiesti dalle aziende causa emergenza da Covid-19 non sono cumulabili con eventuali altri contributi richiesti al Comune per la stessa motivazione.



L’Amministrazione comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di concessione del contributo a verifiche a campione circa la loro regolarità.



Ulteriori dettagli sul bando pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.alba.cn.it/.