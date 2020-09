Atletica Roata Chiusani: bronzo tricolore per Alassane Diallo a Grosseto nei 400Hs Promesse!

Grande soddisfazione per l'Atletica Roata Chiusani che torna dalla trasferta di Grosseto, sede dei Campionati Italiani Juniores e Promesse, con un bronzo tricolore e diverse prestazioni di livello per i suoi tesserati.

Allassane Diallo ha conquistato il terzo gradino del podio nei 400Hs Promesse, fermando il cronometro, in finale, a 53”18.

Bene anche la staffetta 4x400 Promesse (Dosso, Gatto, Bianchi e Diallo), ad un passo dal podio (appena 11 centesimi) e capace di registrare il proprio PB con il tempo di 3'21"79.

GLI ALTRI ATLETI IN GARA

Nono posto per Valentina Paoletti nella finale del salto triplo Juniores con 12,03m e per Alessandro Massa nella finale del salto in alto Juniores con 1,91m. Bene Andy Gatto, che si classifica 12° nel 400hs Promesse con 55"03. Da segnalare il 18° posto di Giorgia Migliaccio nel lancio del disco Juniores con la misura di 35,03m ed il 26° di Federico Bianchi negli 800m Promesse

I portacolori dell'Atletica Roata Chiusani erano accompagnati dai tecnici Fabio Milano ed Andrea Reynaudo.