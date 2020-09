Consegnato Dae al centro sportivo "Fantino" di Limone Piemonte

Sabato 19 settembre, è stato consegnato da parte del consigliere con delega al welfare e politiche sociali Nicolò Musso ed il consigliere con delega allo sport e giovani Luca Ferrari, un defibrillatore automatico al centro sportivo Fantino di Limone Piemonte, gestito da Michele Caruso.



“L’acquisto del Dae era già stato pianificato , questa estate per rendere più sicuro e cardioprotetto il centro sportivo, un apparecchio salva vita, messo a disposizione di tutti.” ha spiegato il consigliere Musso.

"Altri progetti di riqualifica totale riguardanti tutta l’area sono in via di sviluppo per cercare non solo di riportare questo impianto al massimo del suo potenziale, ma di renderlo finalmente un centro moderno ed all’avanguardia per tutti gli sport." ha commentato il consigliere Ferrari.