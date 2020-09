Cuneo sempre più vicina a realizzare il nuovo "Parco Parri": "Un sogno della città che, finalmente, si avvera" (GALLERY)

Il futuro di Piazza d'Armi come "polmone verde" della città di Cuneo è sempre più concreto. Oggi (lunedì 21 settembre) è stato dato l'avvio ufficiale ai lavori di realizzazione del nuovo parco Ferruccio Parri, ovvero il rinnovato assetto che la storica piazza del capoluogo arriverà ad avere nei prossimi anni.

Il primo passo ha riguardato l'affissione di cartelloni esplicativi con rendering della futura piazza al muro esterno della caserma Montezemolo, dove appunto si stanno concentrando i primissimi lavori. E l'iniziativa di recupero della caserma è il principale dei cantieri in partenza a breve a cui quello del Parco Parri è legato a doppio filo.

Un'area verde di 70mila metri quadrati di cui negli ultimi anni si è ampiamente discusso, e che i progettisti della Euroambiente Srl di Pistoia e della Balaclava Srl hanno illustrato nel dettaglio ancora una volta alle 12 nei pressi della rotonda della vicina via Bodina. Riuniti per l'occasione il sindaco Federico Borgna e gli assessori Davide Dalmasso, Luca Serale e Franca Giordano, oltre a diversi tecnici del comune di Cuneo.

"Oggi si celebra il primo passo del cantiere per la realizzazione del Parco Parri, quello che abbia già definito come l'intervento più importante e qualificante del Piano Periferie - ha detto l'assessore Dalmasso - . L'area è stata acquisita dal Comune una ventina di anni fa, ma un vero e proprio progetto di recupero non si è mai riusciti a realizzarlo prima. Ci vorranno ancora un paio di settimane per organizzare e realizzare il cantiere nella sua interessa, poi i lavori proseguiranno per circa 15/18 mesi: intanto, da parte nostra, stiamo cercando di promuovere l'intervento, partendo prima di tutto dal nome della piazza, "Ferruccio Parri"".

Quello del nuovo parco Parri è uno dei cantieri per la costruzione di un parco urbano più grandi e importanti d'Italia - "Il progetto ambizioso di un'amministrazione coraggioso" -, come non hanno mancato di ricordare l'architetto Antonello Piccirillo e Gianluca Ottaviani di Euroambiente, che concordano sul lavoro realizzato di concerto all'amministrazione comunale: "Abbiamo affrontato insieme tutti i passi di questi ultimi anni - ha detto il primo - . Vorremmo che anche il cantiere fosse un'esperienza condivisa e accogliente".