Lavori sulla strada per Castino a Rocchetta Belbo

La Giunta comunale di Rocchetta Belbo, formata dal sindaco Valter Sandri e dagli assessori Alessandro Pio e Luca Colombatto, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della viabilità di strada per Castino. Il progetto, redatto dall’ingegner Sergio Sordo di Alba, prevede una spesa complessiva di 70mila euro, coperta per metà dalla Regione Piemonte e, per la restante parte, con fondi comunali. I lavori comporteranno la realizzazione di opere per la raccolta delle acque meteoriche superficiali, oltre al rifacimento di una parte del manto stradale.