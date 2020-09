Riduzioni alla TARI di Cuneo: il MoVimento 5 Stelle chiede lo stanziamento di risorse dedicate

600mila euro per le aziende del territorio in difficoltà, così da coprire le situazioni di cassa integrazione possibilmente presenti. Ma non basta: serve individuare, reperire e mettere a bilancio risorse specifiche per permettere ai cittadini cuneesi di accedere a una sensibile riduzione della TARI.

E' questa, in sintesi, la richiesta realizzata dai consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Cuneo alla Giunta del capoluogo. Una richiesta contenuta in un ordine del giorno specifico, che prende le mosse dai contraccolpi economici del periodo pandemico e dalle tante difficoltà che i cittadini si troveranno ad affrontare di qui a poco.

Nella commissione dello scorso luglio sul nuovo regolamento della Tari il MoVimento 5 Stelle aveva chiesto informazioni sulla possibilità di individuare delle riduzioni alla tassa dei rifiuti per le famiglie che non potrebbero accedervi a causa dell'ISEE non sufficientemente basso: nelle serate di martedì 22 e mercoledì 23 settembre, in consiglio comunale, torneranno a reiterarla in modo ufficiale.