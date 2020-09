Sommariva del Bosco: docente positivo al Covid, tampone per 70 studenti

L'Asl Cn2 ha sottoposto a tampone in via precauzionale 70 studenti di tre classi della scuola media "Giovanni Arpino" di Sommariva del Bosco, individuati tra i potenziali contatti avuti da un docente dell’istituto che sabato ha scoperto di essere positivo al Coronavirus.



Il caso fa seguito a quello segnalato sempre sabato presso le scuole medie della vicina Ceresole d'Alba, facenti capo allo stesso istituto comprensivo. Come a Ceresole, dove il possibile contatto ha riguardato una sola classe, l’esito degli accertamenti è atteso tra domani e mercoledì.



Il vicesindaco di Sommariva del Bosco Marco Pedussia tranquillizza allievi e famiglie: "Abbiamo un ottimo dirigente scolastico, il professore e architetto Danilo Eandi, col quale in questi mesi abbiamo lavorato in stretta sinergia, adottando rigidi protocolli di sicurezza per arrivare a riaprire le scuole in totale sicurezza. Le tre classi si trovano ora in isolamento domiciliare in attesa dell'esito degli esami. Si spera ovviamente che già da mercoledì possano riprendere regolarmente le lezioni. Tutte le altre classi, quelle della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria hanno proseguito normalmente le proprie attività".



"Tra sabato e domenica – prosegue Pedussia – abbiamo sanificato l'intero istituto. C'è massima tranquillità da parte di tutti, personale scolastico, professori e Amministrazione comunale. Ci sentiamo di tranquillizzare le famiglie che le disposizioni di sicurezza adottate all'interno della scuola sono state osservate rigidamente sin dal primo minuto del primo giorno scolastico. Sono certo che il contagio non sia avvenuto all'interno dell’istituto".