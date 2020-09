Vezza d’Alba, per la Fiera numero 40 il concorso letterario “Di tartufo si scrive"

Il mese di novembre porterà a Vezza d’Alba, la 40ª edizione della "Fiera del Tartufo e del Vino": un traguardo importante per una kermesse il cui programma verrà accompagnato da una nuova edizione del concorso letterario “Di tartufo si scrive".



Ideato dall'Amministrazione comunale di Vezza d'Alba insieme all'Ente Fiera, negli ultimi tre anni il concorso ha coinvolto un grande numero di scrittori e artisti in erba, chiamati a cimentarsi in opere di prosa, poesia e pittoriche.



Rispetto agli anni precedenti, l’edizione numero 3 vede cambiate le fasce d’età dei partecipanti, rivolto ora a ragazzi dai 18 ai 25 anni, maturandi e laureandi della Sinistra Tanaro e delle Langhe.



Il tema quest'anno sarà "Il tartufo è una favola" e vedrà i ragazzi cimentarsi nel raccontare il mondo fantastico relegato ormai tra i ricordi dell’infanzia attraverso la realizzazione di un elaborato inedito ispirato a (forme, animali parlanti, forze naturali, oppure a figure fantastiche, quali masche, gnomi e folletti, orchi). Tutti con al centro il protagonista assoluto: il tartufo.



La partecipazione al concorso è gratuita. Il premio di riconoscimento è di 500 euro offerto dall'Ordine dei Cavalieri San Michele del Roero. Sono previste menzioni ai partecipanti. La cerimonia di premiazione si terrà presso i locali comunali vezzesi nel corso della Fiera vezzese.