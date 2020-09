Spegni il vizio del fumo, scopri Vaporoso.it

Punto di riferimento per migliaia di ex fumatori, Vaporoso.it è il sito italiano dedicato alla sigaretta elettronica e allo svapo, interpretato come strumento per contrastare il tabagismo. È uno store digitale che dispone dei brand top di gamma del settore, dalle e-cig agli aromi, nonché un deposito fiscale autorizzato dai Monopoli di Stato alla vendita online di liquidi per sigaretta elettronica.

La proposta, pensata per la soddisfazione dei clienti e composta da oltre 6.500 prodotti, si rivolge chiaramente a un pubblico adulto interessato a liberarsi dalla dipendenza della sigaretta.

Il portale dispone infatti di guide e recensioni (anche in formato video) che forniscono quelle informazioni utili ad orientarsi nel campo del vaping.

L’affidabilità riconosciuta dai feedback Trustpilot e i brand in catalogo

Ed è anche grazie alla preparazione dello staff che Vaporoso ha conquistato la fiducia di migliaia di clienti, come rivelano le recensioni pubblicate su Trustpilot, che sintetizza il giudizio medio come “eccezionale”.

I valori di qualità e affidabilità vengono associati al brand grazie a un’attenzione verso il cliente che va dalla selezione dell’offerta (i prodotti liquidi da inalazione sono conformi alla normativa europea TPD) ai tempi di consegna. Per gli ordini da almeno 49 euro le spedizioni sono gratuite e moltissimi articoli vengono presentati in offerta.

Il pagamento avviene esclusivamente attraverso metodi sicuri, ovvero contrassegno, bonifico, PayPal e carta di credito. Ed entrando nel merito dei marchi, tra e-cig, atomizzatori e altri dispositivi figurano Innokin, Aspire, Justfog, Vaporesso, GeekVape, Voopoo.

Mentre per quello che riguarda liquidi, aromi e basi troviamo, tra gli altri, Vaporart, Dea, Tnt Vape, La Tabaccheria, Dreamods e FlavourArt.

Un altro aspetto chiave è l’assistenza, che prevede supporto telefonico e a mezzo ticket/email, nonché un assistente virtuale con intelligenza artificiale.

Le proposte più competitive sono riportate nella sezione “Sottocosto”, e con la raccolta punti BestFriends crescono le opportunità di risparmio.