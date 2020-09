Superbonus 110%, export in Cina e welfare nei webinar di Confindustria Cuneo

Questa settimana Confindustria Cuneo propone tre webinar su argomenti di estremo interesse, rivolti alle aziende associate e gratuiti, per iscriversi ai quali occorre compilare il form all’indirizzo web www.uicuneo.it/calendario.

· Martedì 22 settembre, alle 10, per la serie di iniziative che hanno portato all’attivazione di uno sportello specializzato e all’avvio di un tavolo di confronto con le altre associazioni di categoria e gli ordini professionali, in collaborazione con Ance Cuneo si parlerà del Superbonus 110% che tante motivate aspettative sta suscitando, ma che necessita di chiarimenti per affrontarne la parte burocratica.

Saranno illustrate le disposizioni tecniche e fiscali, spiegando come valutare l’ammissibilità al bonus della proposta e poter quindi costruire un progetto di fattibilità.

Relazioneranno: per gli aspetti fiscali del Superbonus, Laura Bruno (Servizio fisco e dogane); per gli aspetti finanziari del Superbonus, Elena Boretto (Servizio credito e finanza agevolata); per i provvedimenti attuativi del Ministero dello sviluppo economico, Davide Ponso (Ance Cuneo).

A proposito dello studio preliminare di fattibilità e dell’applicazione dell’analisi su casi studio, delineando scenari di intervento possibili, interverrà un rappresentante di DQuadro Energie srls.

· Al fine di sostenete le aziende del territorio e favorirne il rilancio, sta decollando il progetto “Digital buyer China”, curato dal Servizio internazionalizzazione di Confindustria Cuneo con Confindustria Alessandria e Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con ChinaEU e Netcomm.

Si tratta di una piattaforma di business matching che mira a mettere in contatto buyer professionali cinesi con le aziende interessate a esportare nel Paese dell’estremo oriente.

La piattaforma sarà presentata durante il seminario on-line di mercoledì 23 settembre, dalle 11 alle 12.

· Per venerdì 25 settembre, alle 16, è in programma il terzo appuntamento del ciclo di webinar “L’Abc del welfare” per conoscere il welfare e applicarlo in azienda, inserito nel progetto WWW-We Want Weffare, cofinanziato con il Por Fse 2014-2020 per l’innovazione sociale in Piemonte, a valere sul bando “Disseminazione e diffusione del welfare aziendale tramite enti aggregatori” che la Regione ha pubblicato nell’àmbito della strategia di innovazione sociale “We Care”, approvata con Dgr n. 22-5076 del 22/05/2017.

Sarà affrontato il tema “Inclusione, integrazione e non discriminazione”, con un focus su criticità e opportunità della gestione della diversità in azienda.

Introdurrà Stefania Bergia, responsabile del Servizio welfare e referente del progetto WWW-We Want Welfare, e modererà Matteo Salvagno, rappresentante di Confindustria Cuneo nell’àmbito della Rete Antidiscriminazione regionale.

Sara Tomatis, avvocato, presidente del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Cuneo e presidente della Rete regionale dei comitati, terrà una relazione sul tema “Discriminazione diretta e indiretta: come riconoscerla e come evitarla”.

“L’azienda inclusiva e il ruolo del disability manager” sarà l’argomento affrontato da Alessandra Dogliani, assistente sociale di fabbrica per Confindustria Cuneo e disability manager.

ü Per avere maggiori informazioni sui prossimi webinar di Confindustria Cuneo: confindustriacomunicazione@uiccuneo.it; tel. 0171-455583.