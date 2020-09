La Cantina dei Tre Lui Spenti al Cafè San Sebastian di Cuneo

Martedì 22 settembre alle ore 18.00 presso il San Sebastian Caffè di Lungo Gesso Giovanni XXXIII a Cuneo, Paola Gula presenterà il romanzo La Cantina dei Tre Lumi Spenti, edito da Golem edizioni di Torino.

Il giornalista e scrittore Fabrizio Brignone e lo scrittore e enologo Massimo Martinelli affiancheranno la giornalista e scrittrice cuneese nella presentazione. Le letture di alcuni passaggi del romanzo saranno affidati a Max Mao e a Angioletta De Giorgis.

Paola Gula , di origini cebane, è una nota giornalista enogastronomica, giudice de “La prova del Cuoco” su Rai Uno e affermata scrittrice dopo il successo di “Favola Imbandita” pubblicato sempre per i tipi di Golem Edizioni.

La storia del romanzo, che è stato pubblicato il 17 settembre, si svolge quasi interamente a Cuneo e racconta la storia di Miranda e Fabrizio. Una conduce a Torino un’esistenza piatta all’ombra del fidanzato Guido che da alcuni anni decide della sua vita, obbligandola a dimenticare il passato di talentuosa traduttrice di testi di enogastronomia, mentre Fabrizio è un famoso importatore di cibi e vini pregiati che gira il mondo a caccia di novità e prelibatezze rare. Si incontrano per la prima volta nello studio dell’avvocato Salerno per scoprire che il comune amico e mentore, Eugenio Mandelli, li ha nominati eredi universali di un ingente patrimonio investito totalmente in un’antica osteria di Cuneo che avranno facoltà di vendere o di gestire, purché lo facciano insieme. Sarà Miranda ad accettare la sfida e a gettarsi a capofitto in questa nuova impresa cambiando ancora una volta vita, mestiere e città. Con l’aiuto di una schiera di nuovi amici si trasforma in una moderna locandiera che poco alla volta riuscirà a convincere della sua bravura anche il suo reticente socio Fabrizio. Tra gli scorci affascinanti delle vie di Cuneo vecchia si dipana la storia di una donna che mentre va alla ricerca di se stessa trova amicizia, amore e qualche brivido di paura.

A seguire è stata organizzata una cena presso i locali del San Sebastian Caffè con in abbinamento il Dogliani docg Assanen di Bricco Mollea. Per informazioni e prenotazioni: 0171480798