"Non Scappare!", lettura spettacolo per la riapertura della biblioteca di Cuneo Sud

Lunedì 28 settembre alle 17 presso i Giardini Primo Levi di fronte alla Biblioteca per Ragazzi di Cuneo sud si terrà la lettura spettacolo “Non scappare!”



Per avventurarsi nel bosco, bisogna avere coraggio! Serve coraggio per non fuggire e poi tutto si può fare, dire e imparare anche le cose più difficili!



Ma come si fa a riconoscere il coraggio? Serve una prova? E che cos’è questo coraggio? Quanto ne occorre? E dov'è? Sta lì dentro il tuo cuore! E se è vero che coraggio chiama coraggio, allora tu hai il coraggio di un Leone…



Un viaggio tra storie e racconti che fanno un po’ paura, alla scoperta di tutto il coraggio che si può immaginare, sognare, desiderare.



Per bambini dai 3 anni in su. Con Marina Berro e Paola Dogliani della Compagnia Il Melarancio. In collaborazione con Noau Officina Culturale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili secondo le norme di contenimento Covid. In caso di maltempo la lettura si terrà nell’atrio del Centro Commerciale Cuneo 2.



La lettura sarà l’occasione per festeggiare la riapertura della Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud chiusa qualche mese fa per lavori di ristrutturazione.



La biblioteca sarà aperta il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00

L’apertura e la gestione del servizio sarà, come sempre, affidata ai volontari di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura odv.



Si potrà accedere ai locali per le sole operazioni di prestito per un periodo di tempo limitato (max 20 minuti). Il prestito dei volumi sarà portato a 30 giorni con un solo rinnovo possibile.



L’accesso sarà consentito a un massimo di 3 persone contemporaneamente. Gli utenti dovranno indossare la mascherina e saranno chiamati a disinfettarsi le mani prima di accedere agli scaffali.



Per informazioni: Biblioteca 0-18 di Cuneo



0171 444641 – bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it