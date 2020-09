Comunali in Granda: Aisone supera affluenza dell’80%. Record negativo per Briga Alta (24.06%)

Rischio quorum superato per i 19 Comuni della Granda chiamati al rinnovo amministrativo con la tornata elettorale chiusa alle ore 15 di oggi.



A dirlo sono i dati dell’affluenza in corso di comunicazione da parte del Ministero degli Interni. Numeri secondo i quali il quorum del 50% più un voto necessario nel caso di un solo candidato è stato mancato in due soli casi.



Si tratta del piccolo centro di Briga Alta, fermatosi a un misero 24,06% degli aventi diritto al voto, dove però i candidati in lizza nella corsa al Municipio erano due, e di Roschia, fermo a un più onorevole 44.79, ma in un contesto che vedeva in corsa addirittura quattro contendenti.



Tutti gli altri centri, compresi quelli nei quali sulla scheda compariva un unico nome ( sono Benevello, Castiglione Tinella, Morozzo e Treiso, che avevano comunque superato la soglia minima alle 23 di ieri ), sono andati oltre la metà dei voti possibili, con l’affluenza massima raggiunta ad Aisone (80,48%, contro l’80% della precedente tornata).



Ecco l’affluenza Comune per Comune. Mentre scriviamo manca il solo dato definitivo di Treiso, dove il dato sull’affluenza al momento disponibile è quello alle 23 di ieri (62,15%).







Aisone (tre candidati) 80,48%

Benevello (un candidato) 70,26%

Briga Alta (due candidati) 24,06%

Caprauna (tre candidati) 56,30%

Carrù (due candidati) 66,60%

Castiglione Tinella (un candidato) 73,68%

Cortemilia (due candidati) 53,35%

Costigliole Saluzzo (due candidati) 67,54%

Diano d’Alba (due candidati) 68,96%

Elva (due candidati) 74,03%

Morozzo (un candidato) 64,70%

Narzole (due candidati) 74,73%

Peveragno (due candidati) 62,11%

Priero (tre candidati) 81,01%

Roaschia (quattro candidati) 44,79%

Rossana (due candidati) 51,94%

Santo Stefano Belbo (due candidati) 57,52%

Treiso (un candidato) np

Vicoforte (4 candidati) 77,49%