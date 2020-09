Il "piccolo" seggio elettorale di Prà di Roburent dove il "No" ha vinto sul "Sì"

Un caso curioso e controtendenza quello di Prà di Roburent piccola frazione del comune di Roburent.



Nella tornata elettorale appena conclusa sul voto referendario che prevede il taglio dei parlamentari al contrario dei risultati che si stanno profilando a livello nazionale il No ha vinto sul Sì per 6 voti a 4.



Nel piccolo borgo montano della val Corsaglia - noto per la piazza della chiesa con fontana e abbeveratoio e i murales sotto il caratteristico porticato della stessa chiesa - hanno votato 10 dei 25 aventi diritto. Ad esprimere il proprio voto 6 donne e 4 uomini (di cui 2 militari).

Un caso studio per i curiosi di statistiche elettorali.