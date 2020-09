Referendum, in Granda l'affluenza "sfonda" quota 50%, si prospetta un'ampia vittoria del "Sì"

Urne chiuse. Si conclude anche la seconda giornata di "election day" in provincia di Cuneo. Le votazioni erano cominciate nella mattina di ieri, domenica 20 settembre, alle ore 7 per chiudersi alle ore 23. Questa mattina le votazioni sono riprese sempre dalle 7 e da pochi minuti (alle 15) si sono concluse le operazioni di voto.

In Granda gli elettori sono stati chiamati alle urne per le elezioni amministrative in 19 comuni e per esprimere con un "Sì" o con un "No" il voto sul referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.