Sommariva del Bosco, in mostra “Falsi d’autore” del collettivo artistico “Desperate Housewives”

Appassionati di belle arti mettetevi comodi, perché questa notizia è per voi. Il collettivo artistico “Desperate Housewives”, vi invita a visitare la mostra di pittura allestita a Sommariva del Bosco, presso l’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix (ex chiesa dei Battuti Bianchi, piazza Caduti per l’Italia).