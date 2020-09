Pneumatici invernali: a ogni stagione le sue gomme

Di certo ci staremo accorgendo che la stagione sta cambiando e con essa molto altro: finisce il periodo dedicato alle vacanze, ai viaggi in auto verso mete dai mari cristallini o sulle più belle vette del nostro Paese, ricominciano le scuole dei nostri figli e molto altro. Non dobbiamo però dimenticarci che la nostra auto è il mezzo di trasporto che, a tutti gli effetti, ci garantisce di vivere nel modo in cui viviamo: è lei che ci accoglie nelle fredde e piovose mattine invernali, quelle in cui il manto stradale è ghiacciato e la nostra voglia di accedere a un mezzo pubblico, magari immersi nelle folate di vento, sarebbe altrimenti pari a zero, boicottando la già scarsa voglia di andare al lavoro. Ma qual è l'accorgimento che proprio non può mancare, visto l'approssimarsi della stagione fredda (talvolta gelida), nei confronti della nostra amata quattro ruote? Ovviamente parliamo di pneumatici, e di tutto ciò che ruota (ovviamente!) attorno a questo argomento: del perché le gomme da neve siano ben più indicate in caso di maltempo nella stagione fredda e del perché la nostra auto avrebbe davvero un gran bisogno di pneumatici invernali come si deve in vista del gelido che verrà. Siete pronti a scoprirne di più? È proprio il caso di dire: allacciate le cinture!



I VANTAGGI DEGLI PNEUMATICI INVERNALI



Dunque, partiamo da un presupposto molto sensato e che pensiamo possa accomunarci tutti: per quanto la tecnologia possa aver fatto passi da gigante per quanto concerne le catene con le quali dotare la nostra auto in caso di forti nevicate, ecco che a nessuno piace scendere dall'auto, dopo aver accostato in un tratto di strada decisamente poco appetibile per la manovra, e cercare di capire come funzionino queste benedette catene. Basta appoggiarle e passarci sopra con la vettura, certo, ma appoggiarle come? In che verso? In più, la visibilità non è esattamente quella ottimale e non siamo affatto comodi, fuori al freddo, né lucidi per compiere in poco tempo questa operazione.



Cosa potrebbe risollevare le sorti della nostra gita fuori porta con nevicata a sorpresa? Ovviamente, degli pneumatici invernali. Che siano nuovi di zecca e con il battistrada nient'affatto consumato, ecco le uniche raccomandazioni che ci sentiamo di darvi in merito, soprattutto se state valutando l'acquisto di questo articolo per la prima volta, affidandovi magari al mercato dell'usato: fate attenzione, insomma, a comrpare un treno di gomme che possa essere equivalente tra anteriore e posteriore, altrimenti la tenuta di strada potrebbe risentirne (e non poco).



Dopodiché, abbiate l'accortezza di cercare il vostro nuovo treno di gomme invernale o da un gommista esperto, oppure online, grazie alle tante offerte che la rete vi mette a disposizione. Cercate di accedere ai marchi più famosi del settore, quelli che vi assicurano una vita più lunga "ai piedi" della vostra auto e ricordate di non badare troppo a spese, perché parliamo di sicurezza: avere gomme non ottimali montate sulla nostra auto in caso di maltempo potrebbe rivelarsi addirittura fatale.



Siamo certi che non prenderete sottogamba la possibilità di stare al sicuro, al caldo del vostro abitacolo, risparmiando!