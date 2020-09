Granda Volley Academy e Gabbiano Volley Andora: la società cuneese consolida la propria presenza in Liguria

Continua a crescere la rete del volley 'in rosa' cuneese. La Granda Volley Academy amplia e consolida la presenza nella vicina Liguria grazie ad un nuovo importante accordo raggiunto con la società Gabbiano Sport A.S.D. Di Andora.

L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi presso la rinomata “Casa del Priore”, alla presenza di numerosi dirigenti cuneesi e liguri accompagnati da importanti rappresentanze istituzionali. Dal benvenuto del sindaco di Andora, Mauro Demichelis, ai saluti dell'Assessore allo Sport della Città di Cuneo, Cristina Clerico, passando per gli interventi dei due presidenti firmatari del documento: Fabio Goli e Luca Di Giacomo.

L'annuncio è stato sancito alla presenza della Bosca S.Bernardo Cuneo, in Liguria per l'ultima amichevole precampionato con la formazione del Saint Raphael, e la locale compagine del Gabbiano Volley, pronta per una nuova stagione nel Campionato Regionale di Serie D.

«Un grande onore siglare l'accordo con il Gabbiano Volley - dichiara Luca Di Giacomo, presidente Granda Volley Academy - per poter ulteriormente ampliare i nostri comuni orizzonti. Non vogliamo una crescita esponenziale ma graduale, fortificando e consolidando le basi. In Liguria troviamo grande entusiasmo e proficua collaborazione: la Città di Cuneo è al nostro fianco in questo cammino. Grazie per la calorosa accoglienza da parte dei nostri nuovi amici e grazie all'Assessore Clerico per aver reso ancor più ufficiale questo importante evento».

«Cuneo è per noi una piazza importante - afferma Fabio Goli, presidente Gabbiano Sport A.S.D. -, una Città in cui la tradizione pallavolistica ha radici profonde. Siamo onorati ed allo stesso momento carichi per questa nuova avventura. Tiferemo con maggior vigore le gatte biancorosse e ci faremo trovare pronti ad accogliere e sviluppare le proposte di collaborazione con le squadre del settore giovanile».