Fossano, convocato il consiglio comunale per il 28 settembre

Il prossimo lunedì 28 settembre, alle 18.30, è convocato, nella città degli Acaja, il consiglio comunale in seduta ordinaria. Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 non sarà consentito l’accesso al pubblico nella sala rossa.



Al fine di garantire la massima pubblicità però, la seduta verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del comune di Fossano.



Nell’ambito della seduta, i consiglieri comunali discuteranno sui punti a relazione dell'assessore Angelo Lamberti e Donatella Rattalino.