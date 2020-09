La Pessina di Busca amplia la gamma di prodotti per la segnaletica e sicurezza stradale, tutti rigorosamente marcati CE.

Eros Pessina oggi a capo dell’azienda, in seguito alla prematura scomparsa del padre Elvio, con la mamma Eralda e la moglie Nadia racconta: “Mio bisnonno Giovanni, originario di Milano, tra fine ‘800 e inizio ‘900 realizzava le insegne per i negozi. La sua passione di pittore di ex voto l’ha portato a fondare l’azienda che ancora oggi porta avanti il nome di famiglia. Una parte dei dipinti ex voto del mio bisnonno sono attualmente conservati nel santuario di Nostra Signora della Moretta ad Alba”.

Oggi l’azienda, specializzata nella produzione, installazione e manutenzione di segnaletica stradale, dopo aver ottenuto 8 anni fa, prima azienda in Italia, la marcatura CE sui propri prodotti in Francia, ha recentemente ottenuto le marcature CE su tutti i propri prodotti dall’Ente Italiano AISICO.

Alla guida della Pessina, riconosciuta con il premio Fedeltà al Lavoro che la Camera di Commercio ha riservato alle imprese artigiane più longeve, Eros Pessina, coordinatore nazionale all’Uni, l’ente italiano di unificazione delle norme tecniche volontarie in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, componente esperto del comitato europeo per la standardizzazione (CEN) di Bruxelles e vice presidente dell’Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza (AISES). Pessina è inoltre, da circa un anno, componente del Consiglio di Indirizzo e Garanzia di Accredia a Roma.

Tra i segnali stradali marcati CE vi sono prodotti in acciaio, alluminio ed oggi anche in legno. L’azienda sta ampliando al suo interno la capacità produttiva con macchinari in fase di installazione negli stabilimenti di Busca.

Nota curiosa. Eros Pessina è appassionato di cultura, in particolare della storia e della poesia. Ha al suo attivo molte pubblicazioni di volumi e anche di cd musicali, in quanto da buon cantautore sa trasformare i suoi versi in canzoni, accoppiandoli con la sua musica. Entro fine anno, l’imprenditore della segnaletica che è anche Vicepresidente della Onlus torinese Elogio della Poesia, ci confida che la Casa Editrice Genesi di Torino pubblicherà il suo ultimo scritto sull’eccidio nazifascista del Ceretto, nel quale perse la vita anche un suo prozio.

