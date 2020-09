Saluzzo, la città dedica un monumento al Generale dei Carabinieri Dalla Chiesa per il centenario della sua nascita in città

Saluzzo dedica un monumento al suo illustre concittadino: il Generale Carlo Alberto della Chiesa, nato in città il 27 settembre del 1920.

L’inaugurazione, in occasione del centenario della nascita, avverrà proprio domenica 27 settembre in piazza Garibaldi, alle 10. L’accesso alla cerimonia, in base alle norme di sicurezza anticontagio Covid, sarà consentito solo alle persone che si accrediteranno al seguente indirizzo di posta elettronica: prenotazione@comune.saluzzo.cn.it, comunicando nome, cognome, telefono e indirizzo mail.

In alternativa è possibile recarsi di persona presso l’ufficio Turismo IAT di piazza Risorgimento entro le 12 di domani mercoledì 23 settembre.

Nel contesto delle celebrazioni è in programma un concerto della Fanfara del III Rgt. Carabinieri Lombardia che si terrà al Foro Boario - Pala CRS alle 21 di sabato 26 settembre. Anche per l'evento musicale è necessaria la prenotazione.

Sempre per il centenario della nascita del Generale venerdì 25, alle 17, nell’ex-caserma “Musso” verrà inaugurata la cinquantaquattresima edizione della mostra filatelico-numismatica del Circolo Bodoni, incentrata sul tema “Carabinieri”, in omaggio a Carlo Alberto dalla Chiesa.

Carlo Alberto Dalla Chiesa, morì a Palermo il 3 settembre 1982, dove, pochi mesi dopo il suo insediamento, fu ucciso per mano mafiosa nella strage di via Carini, dove perirono anche la consorte Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Fu insignito di medaglia d'oro al valore civile alla memoria generale dell’Arma dei Carabinieri.