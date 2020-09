Serie D: Bra, ufficiale il terzino sinistro classe 2000 Florian Reeb

Il Bra ha un nuovo esterno sinistro: la società giallorossa ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Florian Reeb, francese classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Racing Strasburgo. Il giocatore era aggregato al gruppo da diverse settimane.

La nota dell'AC Bra

"Florian Reeb è, ufficialmente, un nuovo calciatore del Bra!Nato ad Haguenau (Francia) nel 2000, è un terzino sinistro "a tutta fascia". Per Florian, è la prima esperienza calcistica all'estero. Nella passata stagione ha militato nell'Eccellenza francese, vicino a Strasburgo; in precedenza ha giocato per 6 anni nelle giovanili del Racing Strasburgo. Aggregatosi al gruppo (già) da diverse settimane, ora è ufficialmente a disposizione dell'allenatore Fabrizio Daidola e dello staff tecnico."