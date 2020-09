Ciclismo: Racconigi Cycling Team, Vitillo e Basilico terza e quinta a Bianconese

Dopo il notevole impegno organizzativo della Due Giorni in Rosa, il Racconigi Cycling Team è tornato in gara nel weekend passato con ottimi risultati.

Matilde Vitillo e Valentina Basilico sono arrivate rispettivamente terza e quinta al Trofeo Bussolati Asfalti a Bianconese di Fontevivo in provincia di Parma.

La gara si correva su un circuito pianeggiante di 10,8 chilometri da ripetere sette volte per un totale di 76 chilometri. La gara è stata abbastanza nervosa con numerosi tentativi di attacco, l’ultimo dei quali in vista dell’ultimo chilometro.

Le caratteristiche del percorso però favorivano il gruppo che infatti non lasciato andare in fuga nessun’atleta. La prova, come prevedibile, si è conclusa in volata e le nostre Vitillo e Basilico si sono fatte trovare pronte.

Vitillo è riuscita a centrare il suo secondo podio in due gare dopo il secondo posto di Racconigi nella prova su strada della Due Giorni.

Per Basilico si tratta dell’ennesimo piazzamento alla sua prima stagione tra le juniores, ottimo indizio in vista del prossimo anno.