Coltiva piante di marijuana tra le colline dell'Unesco: la segnalazione su youpol, 25enne finisce ai domiciliari

Una segnalazione su youpol, l'app della Polizia di Stato. Poi le indagini della Squadra mobile, i pedinamneti e infine la perquisizione, venerdì 18 settembre, nel pomeriggio. E' successo in una località al confine tra le colline di Langhe e Roero, al momento riservata per ragioni di indagini.

A finire ai domicliari un 25enne già noto alle forze dell'ordine per reati specifici e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il ragazzo in giardino aveva tre piante di marijuana alte circa due metri, in stato vegetativo avanzato e con infiorescenze da cui si sarebbe potuto ricavare circa mezzo chilo di sostanza. In casa altri 50 grammi di marijuana e materiale atto al confezionamento.

Le indagini sono in corso in quanto si sospetta che ci siano altre piantagioni nascoste tra le colline e per cercare di individuare la rete di approvigionamento e spaccio del ragazzo.