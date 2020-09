Nell’Abbazia di Staffarda l’addio a Matteo Sola, l’agricoltore morto sulla provinciale Staffarda-Revello

Si svolgerà nell’Abbazia di Staffarda (Revello) giovedì 24 settembre alle 15,30 il funerale di Matteo Sola, agricoltore, 77 anni, deceduto venerdì 18 settembre, in seguito alla caduta dalla sua e-bike mentre stava percorrendo la provinciale tra Staffarda e Revello.

I rosari stasera (martedì 22 settembre) e domani (mercoledì 23 settembre) alle 20,30 presso l’abitazione di piazza Roma 2, a Staffarda.

Dopo la caduta Sola era stato soccorso da un automobilista che percorreva in quel momento il tratto di strada. Elitrasportato in condizioni gravissime e subito ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Cuneo, è deceduto poche ore dopo.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e l’eventuale responsabilità del mezzo agricolo che lo ha superato. Sul corpo dell'uomo è stata predisposta l'autopsia.

Era un grande lavoratore e appassionato di bocce, la sua famiglia è una delle storiche conduttrici di un’azienda agricola dell’ex fondo Mauriziano a Staffarda.

Lascia i fratelli e le rispettive famiglie: Elio con cui gestiva la cascina e Piero, la sorella Margherita, il fratello Roberto titolare del bar Principe a Saluzzo.