Saluzzo, l’addio a Mauro Malanetto della storica azienda Malanetto Bilance

E’ deceduto questa mattina, nella sua abitazione di via Bagni, Mauro Malanetto, della storica azienda di bilance di Saluzzo. Aveva 78 anni, era malato da tempo.

Era a capo dell’azienda di famiglia nata 120 anni fa, nel 1901 specializzata in prodotti per la pesatura. Nel 1933 la Malanetto Bilance e la Cooperativa Bilanciai si erano uniti per dare vita a bilance di ogni tipo ad alta precisione: da quelle da banco per negozi e supermercati ai sistemi per la pesatura industriale. Era un riferimento per la vendita a Saluzzo e in tutta la regione.

Lascia la moglie Giustina (Stella), i figli Paolo e Alberto con le loro famiglie e la sorella Ritina Malanetto Giraudi.

Il funerale avrà luogo giovedì 24 settembre in Duomo alle 15. Il rosario, sempre in duomo, domani mercoledì 23 settembre.