I vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo sono intervenuti questa mattina, martedì 22 settembre, in via Spielberg per l'incendio di un furgone parcheggiato.

Il rapido arrivo della squadra ha evitato la propagazione delle fiamme ai veicoli circostanti.

Stando alle prime ricostruzioni parrebbe che a innescare l'incendio sia stata una parte elettrica.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Paesana e i vigili urbani di Saluzzo.