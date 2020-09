Violentissimo temporale a Saluzzo, decine le chiamate ai vigili del fuoco (foto e video)

AGGIORNAMENTO DELLE 20.15: Sono stati oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco nelle aree di Saluzzo colpite dal violentoi temporale che, verso le 17, si è abbattuto sulla città.

Allagamenti ed esondazioni di due torrenti. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. Al nosocomio cittadino si lavora per riaprire il pronto soccorso già nella mattinata di domani, dopo che ne è stata disposta la chiusura per allagamenti.







Violentissimo temporale a Saluzzo, dove vengono segnalati allagamenti in diverse aree della città, con oltre mezzo metro d'acqua in capannoni e cantine.

Circolazione in tilt nel concentrico cittadino e sulla tangenziale. Allagamenti in particolare in via Savigliano, una delle aree maggiormente colpite, dove si trova l'azienda Durite, il cui cortile è completamente allagato. Allagata anche l'area espositiva di un concessionario, sempre in via Savigliano.

Si segnalano allagamenti anche in via dei Romani e in via Pagno, nella zona di San Lazzaro.

Lunghissime code in tutta la zona per le tante strade chiuse e impraticabili. Il traffico è letteralmente in tilt.

In corso decine di interventi dei vigili del fuoco.