“Ancora Bigotti”: il nuovo libro di Edoardo Lombardi Vallauri

Indiscreto, tanto quanto essenziale…

Si intitola “ANCORA BIGOTTI – Gli italiani e la morale sessuale“ il nuovo libro di Edoardo Lombardi Vallauri, che fa luce sulle influenze che subisce la sessualità e le ripercussioni sulla nostra vita.

«Siamo davvero liberi, quanto al sesso? Se in questo campo ci comportiamo in modo diverso dagli altri, non dobbiamo pagare nessun prezzo? Oppure, invece, obbediamo a un complesso sistema di regole, che hanno una loro ragion d’essere? E questa ragione, noi la conosciamo?».

Nato a Firenze, ma originario di Dronero e profondamente legato alla Valle Maira, Edoardo Lombardi Vallauri è esperto in comunicazione persuasiva e professore di linguistica generale a Roma, presso l’Università Roma Tre. Insieme ad un gruppo di suoi studenti ha ideato l’OPPP (Osservatorio Permanente sulla Pubblicità e la Propaganda) che settimanalmente analizza, concentrandosi in modo particolare sui contenuti impliciti, i vari interventi politici. Protagonista del ciclo d’incontri su RaiRadio3 “Castelli in aria” e tra gli scrittori sulla rivista MicroMegra, i suoi interessi si concentrano, oltre che sul linguaggio della persuasione e della pubblicità, sull’origine del linguaggio e l’innatismo linguistico, sulla linguistica italiana, sulla transizione dal latino alle lingue romanze e sulla linguistica giapponese.

Affronta il tema della morale sessuale questo suo nuovo lavoro, analizzando il linguaggio comunemente utilizzato ed i principi che regolano vita pubblica e privata. Indagine accurata ed argomentata, un’addentrarsi tra libertà più o meno apparenti, condizionamenti e costrizioni. È soltanto attraverso la conoscenza che la scelta personale di come vivere la propria sessualità, e la felicità che da essa deriva, possono poi riuscire a dirsi il più consapevoli possibile.

«E il sesso è probabilmente fra le attività fondamentali dell’uomo quella che è stata oggetto della più intensa campagna di diffamazione, nei secoli della civiltà. Inoltre la morale sessuale ha un impatto sulle nostre vite che non è secondo a nient’altro. Poche cose come la vita sessuale, inestricabilmente avviluppata con quella sentimentale e affettiva, determinano la nostra felicità o infelicità».

Pubblicato da Einaudi Editore, il nuovo libro di Edoardo Lombardi Vallauri è disponibile nelle librerie.