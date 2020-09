Olimpo Basket Alba: una nuova stagione in cui si punterà tutto sul nucleo di giovani

Ok l’esperienza, ma a volte la gioventù dovrebbe farla da padrona. Bisogna avere fiducia nelle capacità dei giocatori dalla carta d’identità più “verde”, provando a lanciarli sul campo e credendo nei loro progressi, ovviamente con un lavoro organizzato e serio. È un po’ il mantra che accompagnerà la nuova stagione dell’Olimpo Basket Alba, con i tifosi che, finalmente, sembra che potranno tornare ad apprezzare la propria squadra del cuore al palazzetto.

Coach Jacomuzzi suona la carica

Nove anni insieme non poco, ma testimoniano alla perfezione il rapporto che si è instaurato tra coach Luca Jacomuzzi e l’Olimpo Basket Alba. Un’intesa che si è costruita nel tempo e che ha prodotto anche tante soddisfazioni per i tifosi: in una delle ultime interviste rilasciate alla stampa, tra l’altro, coach Jacomuzzi ha espresso la sua volontà di restare ancora per tanti anni alla guida dell’Olimpo Basket Alba.

Una vera e propria dichiarazione d’amore, che mette in evidenza come l’accordo appena raggiunto ha portato reciproca soddisfazione a entrambe le parti in causa. E, tra l’altro, non è nemmeno facile notare un “matrimonio” sportivo e cestistico così lungo, dato che spesso, in Italia, c’è la tendenza ad esonerare in quattro e quattr’otto l’allenatore appena le cose si mettono un po’ male dal punto di vista dei risultati sportivi.

Le novità rispetto all’ultima stagione

Sarà entusiasmante riprendere il contatto con il parquet per partite che valgono finalmente i due punti, ma anche coach Jacomuzzi è ben conscio del fatto che non sarà una stagione affatto facile. Anzi, ci sarà da impegnarsi più del 100%, visto che ci saranno squadre molto forti da affrontare, per un girone che è stato un po’ rivoluzionato.

In confronto alla passata stagione, infatti, in cui le squadre di prima fascia presenti erano praticamente solo quattro, nel 2020-2021 ecco che ci saranno anche le romagnole, che daranno filo da torcere a tutti. Dal punto di vista potenziale, non è affatto sbagliato sottolineare come otto-nove squadre siano in lizza, o comunque abbiano tutte le carte in regola, per ambire a vincere il campionato o ai primi posti.

Alba, stando a quanto riferito dagli addetti ai lavori, si colloca in una fascia bassa o media bassa negli slot di partenza della nuova stagione. Una sensazione su cui, molto probabilmente, ha inciso certamente anche il fatto di puntare con più convinzione su un nucleo di giovani, dando l’idea di peccare un pochino dal punto di vista dell’esperienza.

Coach Jacomuzzi, però, è assolutamente certo di ribaltare le previsioni strada facendo: anche se Alba non è stata considerata molto in queste previsioni che si fanno a inizio stagione, ci sono tutte le carte in regola per fare un ottimo lavoro e dimostrare a tutti che si stanno sbagliando.