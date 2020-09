Al Filatoio di Caraglio la mostra fotografica dell'associazione Har

19 settembre ha inaugurato la Mostra annuale dei fotografi dell'Associazione Progetto HAR.

Allestita nelle prestigiose Sale del Filatoio di Caraglio, essa sarà visitabile fino al 18 ottobre.

Dopo una introduzione della coordinatrice del Filatoio Laura Vietto, la quale ha espresso il piacere di ospitare l'evento annuale dell'associazione, ha preso la parola il Presidente di Progetto HAR Ober Bondi, che a partire da un accenno al periodo particolare che stiamo vivendo, ha sottolineato la casualità del nesso tra il titolo della mostra, definito quasi un anno fa, e la situazione "nuova" dovuta alla pandemia che sta toccando gli aspetti della vita di tutti.

"I CambiaMenti avvengono - commenta il presidente Bondi -. Ed è al di là di essi, accettandone la presenza e agendo di persona per affrontarli, che si vive e si salvaguarda il bene comune, la bellezza, il rispetto di ogni cosa, di ogni

essere, di ogni uomo. Tutto ruota sui principi della solidarietà e della responsabilità. Importante è il riconoscimento di quanto siamo fragili e vulnerabili, ma anche di quanta forza possiamo trarre dal fatto che ogni uomo è uomo come tutti gli altri e che tutti apparteniamo alla stessa famiglia umana, tutti siamo fratelli. Il sogno è quello di vivere bene, in pace, in salute, con il lavoro, con l’amore della famiglia. Il sogno si avvera tanto più quando avvengono nella nostra vita quei CambiaMenti che ci migliorano, che ci aiutano a capire quali sono e quali saranno i veri valori di una vita più giusta e serena. I CambiaMenti sono l’essenza della vita, ad ogni cambiamento è legato un nuovo inizio."

A corollario del discorso inaugurale l'amica di progetto HAR Maria Rosaria Memoli, scrittrice e poetessa, nonchè annoverata tra i contributi di pensiero al catalogo della mostra stessa, ha letto un toccante passo sul dono e sullo scambio che arte e cultura portano con sè.

Anche il Presidente della Fondazione Filatoio Aurelio Blesio, che insieme al Consiglio ha accordato a Progetto HAR l'utilizzo delle Sale per una "prima" rivelatasi di altissimo livello - la mostra annuale di progetto HAR ha infatti tradizionalmente sede a Cuneo città - ha arricchito con la sua presenza la prima visita del pomeriggio, approfondendo e apprezzando contenuto e pensiero dei diciannove progetti esposti.

Come detto la mostra sarà visitabile fino al 18 ottobre e l'orario sarà il pomeriggio dalle ore 15,00 alle 20,00

e i giorni festivi dalle ore 10,00 alle 20,00 con orario continuato.



ESPONGONO: Ober BONDI e Alice BORGOGNO, Giacomo GALVAGNO, Sergio FEA, Monica BARBERO, Greta GIORDANO, Anna KIELPINSKA, Roberto OLIVERO, Alice FALETTO, Claudio BLENGINI, Elsio BALESTRINO, Ornella POETTO, Marco BOLMIDA, Ugo CANAVESE, Umberto GHIO, Luca SANGIOVANNI, Roberta BARALE, Silvia FEA, Lorenzo GARRO, Emanuele DELLE FAVE.