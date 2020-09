Nuove visite ai Castelli di Racconigi e Monasterolo di Savigliano

Domenica 27 settembre torna la proposta di visite che vede affiancati il Castello Reale di Racconigi e il Castello dei Conti Solaro a Monasterolo di Savigliano. Due castelli costruiti nel medioevo e accomunati dall'origine. Entrambi furono voluti dalla dinastia dei Marchesi di Saluzzo che, sul territorio, lasciò numerose strutture di difesa nella speranza di arginare la potenza dei Savoia. Per questo doppio appuntamento il racconto si concentra sul Novecento. Quando nel settembre del 1925 la Principessa Mafalda di Savoia sposò a Racconigi il Principe Filippo d'Assia Kassel, il Castello di Monasterolo era ormai una vetusta dimora assai poco utilizzata dalla famiglia, di lì a pochi anni la sua storia sarebbe cambiata: dopo 550 la famiglia Solaro decise di vendere l'edificio al Comune. Le varie amministrazioni ne ebbero cura ed oggi, grazie ad un lungo restauro, il Castello è pronto a raccontarvi di come divenne una scuola e delle importanti scoperte artistiche degli ultimi anni. Per l'occasione l'Azienda Agricola La Corte di Monasterolo accoglierà gli ospiti per una degustazione di latte molto particolare. L'Ufficio Turistico di Racconigi e le guide Conitours in collaborazione con il Comune di Monasterolo, offrono la possibilità di cogliere la bellezza di questi due Castelli in un'atmosfera privilegiata da non perdere.

ORARI DI VISITA: CASTELLO DI RACCONIGI

Domenica 27 settembre – Nozze Reali: Mafalda di Savoia - visite ore 11:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15

APPUNTAMENTO: Ufficio Turistico, Palazzo Municipale (di fronte al Castello)

CASTELLO DEI SOLARO A MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Domenica 27 settembre – ore 10:00 – 11:30 – 14:30 – 16:00 – 17:30

APPUNTAMENTO: Castello dei Solaro – Municipio – Piazza Castello 5

La prenotazione è obbligatoria: Ufficio Turistico di Racconigi - Conitours – 392 081 1406 – visitracconigi@gmail.com