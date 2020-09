A Morozzo Mauro Fissore riconfermato primo cittadino: "Squadra rinnovata, che punta sui giovani"

Morozzo ha riconfermato il sindaco uscente Mauro Fissore, che sarà alla guida del paese per i prossimi cinque anni con la sua lista “Ascolto e servizio”, che già nella serata di ieri sera aveva raggiunto il quorum.

“Siamo soddisfatti delle fiducia che i nostri elettori ci hanno accordato” – ha spiegato il Fissore che abbiamo raggiunto telefonicamente – “ Penso che dare continuità ai progetti iniziati in paese sia molto importante, in questi anni abbiamo creato un bel feeling con i morozzesi e continueremo in questa direzione. La squadra è per metà rinnovata, ci sono infatti sei nuovi elementi rispetto a prima, e punta sui giovani”.

Tra i primi obiettivi dell'amministrazione continuare la collaborazione con le associazioni e organizzare la Fiera del cappone.

“Ci tengo a ringraziare tutte le associazioni del paese e i volontari con cui abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto di aiuto e collaborazione che spero cresca ancora. Ci stiamo già muovendo per cercare di organizzare al meglio la fiera del cappone che quest'anno sarà nazionale. Gli spazi all'aperto di cui dispone il paese consentono di rispettare le norme anti Covid-19, non si terrà l’asta, ma ci saranno espositori da tutta Italia. C’è tanta voglia di rimettersi a lavoro per il paese”.