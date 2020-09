Sono 115 i voti che Pietro Trocello ("Per Aisone") ha raccolto in questo lungo "election day", secondo gli scrutini appena conclusi. Più che sufficienti per renderlo di nuovo sindaco, con il 71,88%, raccolto in 7 seggi sui 10 presenti.

La lista "Aisone Domani" di Renzo Rotatori ha raccolto 42 voti e 3 seggi per un 26,25% di preferenze.

Aurelio Sobrera ("Partito Valore Umano"), infine, ha raccolto 3 voti per 1,88% di preferenze.