Fabrizio Nasi é il nuovo sindaco di Costigliole Saluzzo (VIDEO E GALLERY)

Il candidato a primo cittadino della lista "Insieme per Costigliole”, vince per un buono scarto di voti su tutti e tre i seggi.

Nel seggio 1 la lista "Insieme per Costigliole" ha ottenuto 268 preferenze contro le 237 di "Progetto in Comune" con 18 schede bianche e 11 nulle.

"Una grande emozione, continueremo il cammino che abbiamo iniziato nei 5 anni passati".

AGGIORNAMENTO: Concluse le operazioni di voto. Sul seggio 2 il distacco di Nasi è netto. 408 preferenze per il nuovo eletto sindaco e 196 dello sfidante. Su questo seggio si contano 13 schede bianche e 12 nulle.

In totale la lista Insieme per Costigliole ha ottenuto 1.033 voti (62,95%) contro i 608 (37,05%) di Progetto Comune. Le schede bianche sono state 43, come 43 sono state le nulle.

"Grazie Costigliole! - ai legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa - Siamo soddisfatti del risultato raggiunto alle elezioni comunali, che ci hanno visto raggiungere il 62,95% delle preferenze (1003 voti su 1641 schede valide). Secondo gli impegni presi, daremo continuità all’azione amministrativa condotta in questi anni, al motto di “Vi-Vi Costigliole”, per un paese più vivibile e più visibile. Metteremo in primo piano alcuni progetti come la scuola, il polo della salute, la sistemazione del borgo antico e le sponde del Varaita, ma vogliamo riportare curiosità e interesse nei confronti delle nostre bellezze e dei nostri prodotti, convinti possano essere un volano di sviluppo turistico, commerciale e occupazionale.In quest’ultimo mese, dialogando con i media del territorio e operando in modo continuativo sui social, abbiamo iniziato a dare un "assaggio" di quello che si può fare per far crescere l’attrattiva di Costigliole. "Insieme per Costigliole" lavorerà con impegno per questo. E si comincia già questo weekend, con la Sagra del Quagliano, che la Pro loco ha meritoriamente voluto organizzare, nonostante l’allarme sanitario. E così ripartiamo, insieme!"