Narzole si affida a Paola Sguazzini: è lei il nuovo sindaco

Toccherà a Paola Sguazzini in Massarengo raccogliere il testimone di Federico Gregorio nella carica di sindaco del popoloso centro langarolo.



A certificarlo una tornata elettorale caratterizzata da una buona affluenza, il 74,73% dei 2.719 aventi diritto al voto, tra le più alte registrate nei 19 centri della Granda chiamati al rinnovo amministrativo.



Ad avere la meglio è stata la squadra messa in campo dal 43enne medico anestesista presso l’Ospedale di Verduno. Originaria di Novara, da anni trasferitasi in paese al seguito del marito Manlio (la coppia ha due figlie), alla testa della compagine "Viviamo Narzole" si è assicurata 1.239 voti (62,54%) e otto seggi in Consiglio, su 2.032 voti totali, superando così il vicesindaco uscente Laura Adriano, che con la squadra di "Narzole guarda avanti" si è invece fermata a 742 voti (37,46%) e 4 seggi.



Per la cronaca, 35 le schede nulle, 16 le bianche, nessuna scheda contestata.