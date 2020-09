Nicola Schellino, assessore uscente dell’amministrazione Ieriti, con 1.354 voti è il nuovo sindaco di Carrù.

Queste le sue dichiarazioni in attesa della proclamazione ufficiale: “Sono molto emozionato per l’esito che abbiamo raggiunto. È una vittoria significativa anche in termini di numeri. Domani per prima cosa incontrerò la pro loco per parlare della fiera del bue grasso. Ringrazio la cittadinanza per la fiducia che ci è stata accordata”.