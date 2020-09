Roaschia, riconfermato sindaco Bruno Viale: alla lista "Rouascha" il 66,67% delle preferenze

Riconferma per Bruno Viale come primo cittadino di Roaschia: i dati conclusivi dello spoglio elettorale nel paesino della valle Gesso segnalano che la lista "Rouascha" ha raggiunto il 66,67% delle preferenze, con 54 voti a favore e l'imposizione in 7 seggi dei 10 presenti.



"Siamo davvero molto contenti - ha detto Viale - . Siamo stati ripagati da una popolazione che ha capito e apprezzato il duro e serio lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni. Lo continueremo a portare avanti, e i prossimi cinque saranno ancora più prosperi".