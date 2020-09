Santo Stefano Belbo, il nuovo sindaco è Laura Capra

Santo Stefano Belbo ha un nuovo sindaco: Laura Capra, 45 anni, raccoglie il testimone da Luigi Genesio Icardi, eletto lo scorso anno in Regione. Eletta consigliere nell’Amministrazione comunale uscente, dove ha ricoperto la carica di Assessore a Manifestazioni, Commercio, Turismo e Servizi sociali dal 2016, venendo chiamata, nel giugno del 2019, a ricoprire la carica di Vice Sindaco Vicario, l'avvocatessa - attiva nel mondo del volontariato con il Lions Club Santo Stefano Belbo, di cui è stata più volte Presidente -, si è imposta sull'altro candidato Claudio Lorenzoni (46 anni, impiegato nel settore dei servizi integrati per le aziende, curatore del Museo a Cielo aperto di Camo), ottenendo l'82,65% dei consensi, con 1.582 voti. Sono invece 332 le preferenze per lo sfidante Claudio Lorenzoni (Viva Santo Stefano, 17,35%). Le schede bianche sono state 66, quelle nulle 117. Sono andati alle urne 2.097 elettori su 3.646, ossia il 57,52% degli aventi diritto al voto.

Passando in rassegna le preferenze dei singoli candidati consiglieri: Alexa Bevione 42 voti, Fabrizio Cocino 69, Fabio Gallina 93, Francesco Galluccio 181, Cristian Giachino 67, Luigi Genesio Icardi 117, Riccardo Rabellino 131, Annamaria Rizzo 58, Valentina Robba 82, Gabriele Saffirio 80, Giusepe Scavino 96 e Francesca Zucca 39, per la lista "Noi per Santo Stefano Belbo".

Per la lista "Viva Santo Stefano", le preferenze sono: Nicola Arena 1, Riccardo Emilio Berutti 33, Marcello Sterpone 11, Ester Amerio 1, Bruna Baracco 23, Geromina Benso 1, Sabrina Manera 1, Mauro Agostino Meistro 1, Fabio Pecchenino zero.

Il Consiglio comunale dovrebbe dunque essere composto da Cocino, Gallina, Galluccio, Icardi, Rabellino, Robba, Saffirio e Scavino per la maggioranza e da Lorenzoni, Berutti, Sterpone e Baracco per la minoranza.