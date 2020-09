Bomba d'acqua a Saluzzo: allagato il pronto soccorso, pazienti trasferiti a Savigliano

Pronto soccorso allagato a Saluzzo per le abbondanti piogge che hanno colpito la città e che hanno provocato chiusure di strade e ingenti danni in molte aree, in particolare tra via Savigliano, via Pagno e via dei Romani.

Le attività dell'ospedale sono regolati, mentre è stato chiuso il pronto soccorso, dove al suolo si sono accumulati circa 10 centimetri d'acqua e dove sono già in corso interventi per il ripristino del reparto, previsto entro la mattina di domani.