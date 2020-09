Al Comprensivo di Cervasca un grande lavoro di squadra per garantire la sicurezza a più di 750 studenti

Dal 1° settembre il Comprensivo di Cervasca ha una nuova dirigente. Si tratta di Cristina Bersani, bovesana doc.

L'istituto comprende 3 plessi dell'Infanzia, 4 di Primaria e uno di Secondaria inferiore, per 762 studenti totali. "Ho trovato un gioellino", ha detto la Bersani, evidenziando come sia stata massima fin da subito la collaborazione con il sindaco Enzo Garnerone e l'assessora competente Daniela Benessia.

Pochi i lavori di adeguamento necessari per una ripartenza in sicurezza. Tra questi, la sostituzione della moquette con una pavimentazione in pvc nella scuola dell'Infanzia del paese, molto facile da pulire e sanificare. "Un lavoro che andava fatto da tempo - ha commentato Garnerone. Necessario con le norme Covid".

La Bersani ha evidenziato la grande sensibilità dell'amministrazione nel dare risposte a tutte le nuove esigenze che la scuola impone. "Avevamo tutti un gran desiderio, ma anche una grande paura di ricominciare in presenza. Sono stati organizzati degli incontri con i genitori, in presenza, nel salone polivalente messo a disposizione dal Comune, per rassicurarli e spiegare come si procederà in questo difficile anno scolastico. L'obiettivo primario è quello di tenere aperta la scuola. Il sindaco e l'assessora sono sempre intervenuti al mio fianco, per far capire alle famiglie che siamo uniti e remiamo tutti nella stessa direzione".

La Bersani ha voluto ancora sottolineare come lo sforzo sia stato quello di garantire anche i servizi a richiesta, cui le famiglie erano abituate: dal preingresso al dopo scuola. "Ci stiamo lavorando. Qui ho ereditato davvero una situazione fantastica, dove tutto funziona, a partire da una squadra straordinaria di docenti. So che per qualunque problema troverò nel sindaco e nella sua squadra una risposta sempre attenta e puntuale. Questo i genitori dei nostri studenti lo hanno capito e, in un anno che si prospetta così complicato, è un valore aggiunto incredibile".