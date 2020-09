L'Istituto Comprensivo di Dronero ringrazia la BCC per la sensibilità verso il mondo della scuola

La scuola è iniziata da pochi giorni e l’Istituto Comprensivo G. Giolitti di Dronero intende ringraziare la BCC per l’importante finanziamento versato per la realizzazione del diario d’Istituto permettendo così alle famiglie di acquistarlo a un prezzo decisamente contenuto L’Istituto di credito si è inoltre dimostrato particolarmente sensibile al modello di scuola senza zaino già consolidato nel plesso di Pratavecchia e adottato da quest’anno, anche da alcune classi del plesso di Villar S. Costanzo. Lunedì 14 e martedì 15 settembre, grazie all‘interessamento del rappresentante locale della BCC, il dronerese Roberto Aimar e al Presidente della Banca Cooperativa di Caraglio, Livio Tomatis, i 19 alunni di prima a Pratavecchia e i 28 alunni di prima e seconda a Villar S.Costanzo hanno ricevuto gratuitamente la tracolla realizzata dall‘azienda locale della quale è titolare la signora Elvira Andreis. Ad accogliere i remigini e i loro genitori con la tradizionale “festa delle borse” nei cortili delle scuole, oltre agli insegnanti, c’erano la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Dronero, Vilma Bertola e la Signora Andreis. Genitori ed alunni hanno apprezzato il regalo che, oltre ad essere un simbolo molto significativo del progetto, consentirà loro di trasportare l'occorrente nel percorso casa – scuola e viceversa. Ancora una volta la scuola ha sperimentato che l'unione fa la forza: la sinergia con le realtà del territorio permette di vedere realizzati piccoli e grandi progetti per coloro che saranno i cittadini del domani.