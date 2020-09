AIDO "in team" In "Granda" un progetto ambizioso che guarda al futuro

Ecco allora che nell'ambito del periodico rinnovo delle risorse che in modo volontario e gratuito devolvono il tempo libero a disposizione di chi soffre, in questo caso, in lista d'attesa per un trapianto, che AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Sezione Provinciale di Cuneo, ha messo in discussione ed approvato un modus operandi differente dove sulla carta formalmente ed ufficialmente esiste sì un Presidente, un Vice e "via andare", ma fondamentalmente l'attività associativa sarà svolta da un Team e da gruppi di lavoro che con una sana condivisione potranno ottenere il massimo risultato unendo forze ed energie.